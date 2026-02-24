Shein ouvre des espaces dans cinq BHV en région malgré les polémiques

La plateforme de mode en ligne Shein inaugurera mercredi des boutiques dans cinq magasins BHV situés à Limoges, Angers, Dijon, Grenoble et Reims. Ces ouvertures, initialement prévues fin 2025, s’inscrivent dans un partenariat conclu avec la Société des grands magasins, exploitant des BHV en province.

Ce déploiement intervient après une première implantation physique à Paris en novembre, au BHV Marais, qui avait suscité de vives critiques. Les ouvertures régionales avaient été reportées à la suite d’une controverse liée à la présence de produits litigieux sur la marketplace de la marque. Les nouveaux espaces, d’une superficie comprise entre 500 et 1 000 m² selon les villes, proposeront dans un premier temps une offre essentiellement hivernale.

Un partenariat contesté

Selon Shein, l’assortiment sera progressivement élargi à partir d’avril avec davantage de produits saisonniers et adaptés aux préférences locales. La marque souligne que la grande majorité de ses clients français résident hors des grandes métropoles. À Paris, l’expérimentation n’a pas encore atteint les résultats escomptés, certains clients estimant que les prix en magasin sont plus élevés qu’en ligne.

Ce partenariat a provoqué des tensions dans le secteur du commerce. Plusieurs marques ont quitté le BHV parisien et le groupe Galeries Lafayette a mis fin à son contrat avec l’exploitant de certains magasins de province. Par ailleurs, l’État français a engagé des démarches judiciaires pour obtenir le blocage de la marketplace de Shein dédiée aux vendeurs tiers.