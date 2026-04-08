Pétrole : les cours décrochent après l’annonce d’une trêve de deux semaines entre Washington et Téhéran

Les prix du pétrole ont nettement chuté ce mercredi après l’annonce par le président américain Donald Trump d’un accord de cessez-le-feu de deux semaines avec l’Iran, conditionné à la réouverture immédiate et sûre du détroit d’Ormuz. Le mouvement de marché a été brutal : le Brent est tombé à 92,95 dollars le baril, en baisse de 14,9%, tandis que le WTI américain reculait à 94,79 dollars, soit une chute de 16,1%.

Un soulagement immédiat sur les marchés

La détente a été interprétée comme un signal de désescalade sur l’un des principaux points de tension du marché énergétique mondial. Le détroit d’Ormuz, par lequel transite environ 20% du pétrole mondial, est au cœur de la réaction des investisseurs : la perspective d’une reprise du trafic maritime a aussitôt réduit la prime de risque géopolitique qui s’était accumulée ces dernières semaines.

En Asie, la réaction a été immédiate et large. Les principales places boursières ont progressé, pendant que les contrats pétroliers décrochaient. Cette chute reflète directement le reflux des craintes de blocage durable d’Ormuz, les marchés estimant qu’une partie du risque d’approvisionnement pourrait s’éloigner, au moins temporairement.

Le détroit d’Ormuz, nerf vital du choc pétrolier

Si la baisse des cours a été aussi marquée, c’est parce que la crise précédente avait fait exploser les anticipations de rupture d’offre. Reuters souligne que la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran avait provoqué en mars la plus forte hausse mensuelle des prix du pétrole jamais enregistrée, de plus de 50%. La perspective d’un rétablissement, même provisoire, du passage dans le détroit a donc déclenché un puissant mouvement inverse.

La trêve repose sur une condition centrale : l’ouverture “complète, immédiate et sûre” du détroit. De son côté, la diplomatie iranienne a indiqué qu’un transit sécurisé serait possible pendant deux semaines, sous coordination des forces armées iraniennes, à condition que les attaques contre l’Iran cessent.

Une trêve courte, donc un répit fragile

La chute du pétrole ne signifie pas que le risque a disparu. Plusieurs analystes jugent que la direction future des prix dépendra désormais de la capacité des discussions à déboucher sur un accord durable, et surtout sur une normalisation réelle des flux dans le Golfe. En clair, le marché efface une partie de la panique, sans considérer la crise comme réglée.

Les cours baissent parce que le scénario du pire s’éloigne à court terme. Mais une partie du risque pourrait rester intégrée dans les prix. Même en cas d’accord, l’Iran pourrait à l’avenir continuer d’utiliser la menace sur le détroit d’Ormuz comme levier stratégique, ce qui maintiendrait une prime géopolitique durable sur le baril.

Cette prudence explique pourquoi les marchés ont salué la nouvelle sans parler de retour à la normale. La trêve représente un soulagement immédiat pour les opérateurs, les raffineurs, les transporteurs et les importateurs asiatiques très dépendants des flux du Golfe. Mais elle reste, à ce stade, un mécanisme de suspension des hostilités, non un accord de paix définitif.

Une séquence diplomatique encore brouillonne

Donald Trump a affirmé que les États-Unis avaient reçu de l’Iran une proposition de paix en dix points, qu’il a présentée comme une base de discussion crédible. Toutefois, les contours d’un règlement de long terme restent flous. Il reste des divergences sur le périmètre réel de la trêve et sur certains sujets de fond, ce qui alimente le scepticisme sur sa solidité.

Pour le marché pétrolier, la logique est simple : tant que le détroit d’Ormuz rouvre et que les menaces immédiates reculent, les prix corrigent. Mais au moindre signal de rupture du cessez-le-feu, de nouvelles attaques régionales ou d’obstacles au trafic maritime, la volatilité pourrait repartir de plus belle.