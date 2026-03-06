L’UE veut réserver l’appellation « steak » aux produits carnés

Un accord politique a été trouvé entre les États membres de l’Union européenne et les eurodéputés pour interdire l’utilisation de l’expression « steak végétal ». Ce compromis, encore soumis à un vote formel du Parlement européen et des Vingt-Sept, vise à réserver certaines dénominations traditionnellement associées à la viande aux seuls produits d’origine animale.

La mesure intervient après plusieurs années de débats entre défenseurs de la filière viande et acteurs du secteur végétal. Les premiers dénonçaient une confusion pour les consommateurs, tandis que les industriels du végétal plaidaient pour le maintien de termes devenus courants dans les rayons.

Un compromis qui laisse subsister certaines appellations

Le texte prévoit ainsi de bannir des mots comme « steak », « bacon » ou « foie » pour des produits d’origine végétale. En revanche, des expressions telles que « burger végétarien » ou « saucisse végétale » resteraient autorisées à ce stade, ce qui constitue un compromis entre les différentes positions.

La décision divise déjà les acteurs concernés. Certains élus et représentants de la filière agricole saluent une protection du vocabulaire lié à la viande, tandis que des associations de consommateurs jugent la mesure inutile. Le débat intervient dans un contexte de croissance rapide du marché des alternatives végétales à la viande en Europe.