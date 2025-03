Comment Tesla a-t-elle été affectée par les positions politiques de Musk et sa présence à la Maison Blanche ?

Les actions de la société de voitures électriques Tesla, détenue par le milliardaire américain Elon Musk, ont commencé le mois de mars de la même manière qu’elles ont terminé février, en rouge.

Au cours de son premier mois complet en tant que PDG de Tesla à la Maison Blanche, dans l’équipe du président Donald Trump, les actions de sa société ont chuté de 28 %, soit la plus grande baisse depuis décembre 2022.

L’action de la société a encore baissé de 3 % lundi, le premier jour de négociation du mois de mars, réduisant la capitalisation boursière de l’entreprise à environ 915 milliards de dollars, selon un rapport de CNBC consulté par Al Arabiya Business.

Cette baisse lundi a suivi une publication sur les réseaux sociaux de Musk pendant le week-end, où il affirmait qu’ un gain de 1000 % pour Tesla en 5 ans est possible avec « une exécution exceptionnelle ». Avant les baisses, la capitalisation boursière de l’entreprise dépassait le trillion.

Dans son rapport de résultats pour le quatrième trimestre, fin janvier, Tesla a annoncé une baisse de 8 % des revenus automobiles par rapport à l’année précédente et une diminution de 23 % du revenu opérationnel.

L’entreprise a attribué cette baisse à la diminution des prix moyens de vente sur les lignes Model 3, Model Y, Model S et Model X.

Tesla sera également impactée par les nouvelles taxes douanières mises en œuvre par le président Trump, qui s’appliquent aux biens et matériaux provenant du Canada et du Mexique, où se trouvent certains de ses principaux fournisseurs.

L’impact des politiques de Musk

Mais la récente baisse du prix de l’action n’est pas seulement liée à ce qui se passe chez Tesla. Il semble que les politiques de Musk et ses activités en dehors de l’entreprise l’affectent également.

Musk dirige actuellement ce qu’on appelle le ministère de l’Efficacité du gouvernement (DOGE), qui procède à des réductions de la main-d’œuvre gouvernementale, à une diminution des dépenses fédérales, cherche à annuler des réglementations et à rationaliser les agences, tout en cherchant à obtenir de nouveaux contrats gouvernementaux pour ses entreprises.

En plus de Tesla, Musk dirige SpaceX et la start-up d’intelligence artificielle xAI, et possède la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter).

Bien qu’il ait promis la transparence dans DOGE, Musk a gardé de nombreux détails concernant le travail du groupe et ses plans cachés du grand public, tout en ayant un accès sans précédent aux systèmes informatiques fédéraux et aux données sensibles sans l’approbation du Congrès.

Sur la plateforme « X », où son profil compte 219,3 millions de followers, Musk s’est également de plus en plus impliqué dans les affaires internationales, par exemple en faisant la promotion du parti d’extrême droite Alternative für Deutschland, anti-immigration, et en suscitant des accusations d’ingérence électorale de la part des dirigeants européens.

Il a aussi utilisé la plateforme « X » pour diffuser des mensonges concernant la perception des Ukrainiens de leur président Volodymyr Zelensky et l’a accusé sans fondement de chercher une « guerre éternelle » avec la Russie.

Tout cela a suscité des sentiments anti-Musk et anti-Tesla à travers l’Europe et les États-Unis.

Quel est le résultat ?

Les enregistrements de nouvelles voitures Tesla ont chuté de manière importante en Europe, en particulier en France et dans les pays nordiques au cours des deux premiers mois de 2025, et ont diminué d’environ 60 % en Allemagne en janvier par rapport à l’année précédente.

Aux États-Unis, une série d’incidents de sabotage a commencé le 29 janvier, dans une installation Tesla à Loveland, Colorado.

Pendant le week-end à New York, des informations ont fait état de l’arrestation de neuf personnes puis de leur libération après une manifestation devant l’un des magasins Tesla.

Les propriétaires de Cybertruck de Tesla aux États-Unis se sont plaints des réactions négatives envers leurs camions à angles acérés, allant des gestes impolis aux harcèlements plus menaçants.

Un mouvement appelé « Tesla Takedown » a également émergé, incitant maintenant les gens à retirer leurs investissements de Tesla et à s’abstenir d’acheter des voitures ou tout autre produit ou service de l’entreprise de Musk.