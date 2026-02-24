Lyon : débat télévisé clé entre Grégory Doucet et Jean-Michel Aulas avant les municipales

Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, débattra mardi soir avec son principal rival Jean-Michel Aulas, à trois semaines du premier tour des élections municipales. Cette confrontation, organisée sur BFMTV, intervient dans une campagne marquée par la mort du militant d’extrême droite Quentin Deranque.

Soutenu par la droite et le centre droit, l’ancien président de l’Olympique lyonnais est donné favori par un sondage récent, avec 43 % des intentions de vote au premier tour. Âgé de 76 ans et novice en politique, il participera à son premier débat télévisé de campagne. Grégory Doucet, en retard dans les enquêtes d’opinion, avait réclamé cette confrontation.

Une campagne perturbée par la mort de Quentin Deranque

L’agression mortelle de Quentin Deranque, pour laquelle sept personnes ont été mises en examen, continue de peser sur la campagne, notamment à gauche. La proximité alléguée entre certains mis en cause et des figures liées à La France insoumise alimente les débats politiques locaux et nationaux.

Outre les questions de sécurité, les candidats devront défendre leurs projets pour la ville, notamment en matière de transports et de logement. Le débat se tient alors que le premier tour est prévu le 15 mars et le second le 22 mars.