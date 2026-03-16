Si l’actualité était marquée hier par les élections municipales en France, la 98ᵉ cérémonie des Oscars s’est tenue au Dolby Theatre de Hollywood. Présentée par Conan O’Brien, elle a couronné les films sortis en 2025 lors d’une soirée dominée par les films d’auteur et marquée par plusieurs récompenses historiques. Grand favori de la saison, One Battle After Another, réalisé par Paul Thomas Anderson, s’est imposé comme le grand vainqueur de la soirée en remportant six statuettes, dont celles du meilleur film et de la meilleure réalisation.

Le film a également été récompensé dans plusieurs catégories majeures, notamment pour son scénario adapté et son montage, confirmant la reconnaissance critique dont il bénéficie depuis sa sortie. Dans les catégories d’interprétation, la soirée a consacré Michael B. Jordan, récompensé de l’Oscar du meilleur acteur pour sa performance dans Sinners. Le film de Ryan Coogler s’est lui aussi distingué avec plusieurs prix importants, dont celui du meilleur scénario original. Il a également été récompensé pour sa photographie, signée Autumn Durald Arkapaw, et pour sa musique originale composée par Ludwig Göransson.

Chez les actrices, Jessie Buckley a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle principal dans Hamnet, adaptation du roman de Maggie O’Farrell consacrée à la famille de William Shakespeare. Les prix des seconds rôles sont revenus à Sean Penn pour One Battle After Another et à Amy Madigan pour Weapons, deux performances saluées par la critique.

Frankestein, F1 et Avatar récompensés

Plusieurs films se sont illustrés dans les catégories techniques. Frankenstein a remporté les Oscars des décors, des costumes et du maquillage, tandis que le blockbuster automobile F1 a été récompensé pour le meilleur son. Du côté des effets visuels, c’est Avatar: Fire and Ash, réalisé par James Cameron, qui s’est imposé.

La cérémonie a également mis à l’honneur plusieurs œuvres internationales et animées. Le film norvégien Sentimental Value a été sacré meilleur film international, tandis que le long métrage d’animation KPop Demon Hunters a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation et celui de la meilleure chanson originale avec le titre « Golden ». Dans la catégorie documentaire, Mr. Nobody Against Putin a été récompensé comme meilleur long métrage documentaire.

Une récompense historique

Au-delà du palmarès, la soirée restera marquée par une distinction historique : grâce à son travail sur Sinners, Autumn Durald Arkapaw est devenue la première femme et la première personne noire à remporter l’Oscar de la meilleure photographie.