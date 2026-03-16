Mort d’un acteur de “Retour vers le futur”

Un visage bien connu du cinéma américain vient de disparaître. L’acteur Matt Clark est mort à l’âge de 89 ans. Bien que son nom ne soit pas toujours immédiatement reconnu du grand public, son visage, lui, était familier à plusieurs générations de spectateurs.

Durant plus d’un demi-siècle de carrière, il a multiplié les apparitions au cinéma et à la télévision, devenant l’un de ces acteurs que l’on retrouve régulièrement dans les films sans toujours connaître leur nom.

Un pilier des westerns américains

Matt Clark s’était particulièrement illustré dans les westerns, un genre qui a largement marqué sa carrière. Sa présence solide et son jeu naturel en faisaient un choix idéal pour incarner des shérifs, des hommes de loi ou des personnages typiques de l’Ouest américain.

Il avait notamment joué dans plusieurs films marquants des années 1970, parmi lesquels Jeremiah Johnson (1972), The Cowboys (1972) ou encore Josey Wales hors-la-loi (1976). Ces rôles ont contribué à faire de lui une figure familière du cinéma western, même s’il restait souvent un acteur de second plan.

Un passage dans la saga culte “Retour vers le futur”

Les amateurs de la trilogie Retour vers le futur se souviennent également de lui. Matt Clark apparaît dans le troisième volet, sorti en 1990, dont l’histoire se déroule dans le Far West.

Il y incarne Chester, le barman de Hill Valley en 1885, un rôle bref mais mémorable pour les fans de la saga.

Une carrière longue de plus de 50 ans

Né le 25 novembre 1936 à Washington, Matt Clark avait commencé sa carrière à la fin des années 1950. Au fil des décennies, il a accumulé plus d’une centaine de rôles au cinéma et à la télévision.

On a pu le voir dans de nombreuses séries populaires, notamment Bonanza, La Petite Maison dans la prairie ou encore d’autres productions marquantes de la télévision américaine.

L’acteur est décédé à son domicile d’Austin, au Texas, des suites de complications après une opération du dos, survenue après une fracture de la colonne vertébrale.