John Nolan est mort à 87 ans. L’acteur de «Batman» et «Person of Interest» salué par son neveu Christopher Nolan

L’acteur britannique John Nolan, connu du grand public pour ses apparitions dans Batman Begins, The Dark Knight Rises et la série Person of Interest, est mort à l’âge de 87 ans. Oncle de Christopher Nolan et de Jonathan Nolan, il était aussi l’un de leurs collaborateurs réguliers, au cinéma comme à la télévision.

Une carrière née sur scène

Né en 1938, John Nolan est formé au Drama Centre London. Il débute au théâtre, notamment comme Roméo au Richmond Theatre, avant de travailler avec la Royal Court Company et la Royal Shakespeare Compa a reconnaissance professionnelle

Il s’impose ensuite sur le petit écran britannique dans les années 1970 avec le rôle-titre de Daniel Deronda, une apparition dans Doomwatch et un passage remarqué dans Shabby Tiger, où il interprète Nick Faunt sur l’ensemble de la mini-série. Cette première période l’installe comme un comédien capable d’alterner entre répertoire classique et fiction télévisée populaire.

Batman Begins, The Dark Knight Rises et les collaborations avec Christopher Nolan

Au cinéma, son nom reste surtout associé à Douglas Fredericks, administrateur de Wayne Enterprises dans Batman Begins en 2005 puis The Dark Knight Rises en 2012. Mais sa collaboration avec Christopher Nolan avait commencé plus tôt, dès Following en 1998, avant de se poursuivre avec Dunkirk en 2017. Cette fidélité aux projets de ses neveux constitue l’un des fils rouges de sa filmogaphie.

Person of Interest, le rôle qui élargit sa notoriété

À la télévision, John Nolan a surtout marqué les spectateurs avec John Greer dans Person of Interest, série créée et produite par Jonathan Nolan. Il y incarne l’un des antagonistes centraux. C’est ce rôle qui a le plus nettement élargi sa visibilité auprès d’un public mondial.

Resté discret tout au long de sa carrière, John Nolan a continué d’alterner théâtre, télévision et cinéma jusque dans les années 2020. Sa dernière apparition à l’écran remonte à 2024 dans Dune: Prophecy. Au moment des premiers hommages, aucune cause de décès n’a été communiquée publiquement. Son épouse, l’actrice Kim Hartman, l’a décrit comme un « esprit libre », tandis que Christopher Nolan a salué en lui une influence artistique fondatrice dans sa propre vie.