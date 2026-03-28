James Tolkan, l’inoubliable M. Strickland de Retour vers le futur, est mort à 94 ans

L’acteur américain James Tolkan, connu du grand public pour avoir incarné le sévère Gerald “M. Strickland” dans la saga Retour vers le futur, est mort le 26 mars à Saranac Lake, dans l’État de New York. Il avait 94 ans.

Avec son regard dur et sa voix tranchante, James Tolkan s’était imposé comme l’un des grands seconds rôles du cinéma américain. Dans Retour vers le futur, il campait ce responsable scolaire autoritaire resté célèbre pour ses remontrances à Marty McFly. Il avait aussi marqué les spectateurs dans Top Gun, où il jouait le commandant “Stinger”, mais également dans WarGames, Serpico, The Amityville Horror et Dick Tracy.

Il avait servi dans l’US Navy

Né en 1931 à Calumet, dans le Michigan, Tolkan avait servi dans l’US Navy avant de partir pour New York afin d’étudier le métier d’acteur auprès de Stella Adler et Lee Strasberg. Avant sa carrière à l’écran, il avait aussi travaillé longuement au théâtre et faisait partie de la distribution originale de Glengarry Glen Ross à Broadway.

James Tolkan laisse derrière lui son épouse, Parmelee, avec qui il était marié depuis 54 ans, ainsi que trois nièces. Sa famille a indiqué qu’un hommage pouvait être rendu à sa mémoire par des dons à des associations de protection animale.