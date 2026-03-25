Festival de Cannes 2026 : Eye Haïdara présentera les cérémonies d’ouverture et de clôture

L’actrice Eye Haïdara a été désignée pour assurer la présentation des cérémonies d’ouverture et de clôture du 79e Festival de Cannes. Avec cette nomination, Eye Haïdara succède à Laurent Lafitte, qui avait occupé ce rôle lors du Festival de Cannes 2025.

Une actrice identifiée par le grand public depuis Le Sens de la fête

Eye Haïdara s’est imposée auprès d’un large public grâce à son rôle dans Le Sens de la fête, le film d’Éric Toledano et Olivier Nakache.

Au-delà de la nomination d’Eye Haïdara, l’édition 2026 du Festival de Cannes commence déjà à se préciser. Le Festival de Cannes a annoncé que Peter Jackson recevra une Palme d’or d’honneur lors de la cérémonie d’ouverture du 12 mai. Barbra Streisand doit être honorée durant cette 79e édition, tandis que Park Chan-wook a déjà été présenté comme président du jury.

Pour rappel, le 79e Festival de Cannes se déroulera du mardi 12 mai au samedi 23 mai 2026.