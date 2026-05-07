Biopic de Johnny Hallyday : les premières images de Benjamin Voisin dans la peau du rockeur

Le biopic consacré à Johnny Hallyday commence à se dévoiler. Une première image de Benjamin Voisin dans le rôle du chanteur a été révélée, confirmant l’avancée du projet porté par le réalisateur Cédric Jimenez. Sur ce premier visuel, publié par Paris Match, l’acteur apparaît dans une tenue inspirée des jeunes années de Johnny Hallyday : costume sombre, guitare à la main et coiffure rockabilly. L’image installe clairement l’ambition du film : revenir sur la naissance d’une icône populaire française.

Benjamin Voisin reprend le rôle principal

Le rôle de Johnny Hallyday devait initialement être tenu par Raphaël Quenard, avant son retrait du projet. C’est finalement Benjamin Voisin qui incarnera le chanteur à l’écran. Révélé au grand public avec Illusions perdues, pour lequel il a remporté le César du meilleur espoir masculin, l’acteur devra porter l’un des rôles les plus exposés du cinéma français à venir. Incarner Johnny Hallyday représente un défi important, tant l’artiste reste associé à une image, une voix et une gestuelle immédiatement reconnaissables.

Cédric Jimenez à la réalisation

Le film est réalisé par Cédric Jimenez, cinéaste habitué aux récits tendus et spectaculaires. Il a notamment signé Bac Nord, Novembre et Chien 51. Pour ce biopic, le réalisateur travaille avec Olivier Demangel à l’écriture du scénario. Le film devrait retracer une partie du parcours de Jean-Philippe Smet, devenu Johnny Hallyday, depuis ses débuts jusqu’à sa consécration comme figure centrale de la chanson française.

Un récit centré sur la construction d’un mythe

Le biopic devrait s’intéresser à la transformation d’un jeune artiste en véritable phénomène populaire. L’histoire devrait couvrir les débuts de Johnny, son ascension, son rapport à la scène et la construction de son image d’« idole des jeunes ». Le film devrait également revenir sur des moments clés de sa carrière, notamment les concerts donnés au Parc des Princes en 1993, organisés à l’occasion de ses 50 ans.

Un tournage prévu cette année

Le tournage du film doit débuter le 1er juin prochain. La sortie en salles est annoncée pour 2027, avec une date actuellement fixée au 8 décembre 2027. Cette date est symbolique : elle arrive 10 ans après la disparition de Johnny Hallyday, mort le 5 décembre 2017. Le biopic Johnny s’annonce comme l’un des films français les plus attendus de 2027. Le film devra convaincre à la fois les admirateurs du chanteur et un public plus large, en racontant l’histoire d’un artiste devenu l’une des figures les plus marquantes de la culture populaire française.