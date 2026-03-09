Dix-sept ans après avoir revisité la figure de Sherlock Holmes au cinéma, Guy Ritchie revient à l’univers du célèbre enquêteur… en remontant le temps. Avec la série Young Sherlock, disponible sur Prime Video, le réalisateur britannique s’intéresse cette fois à la jeunesse du personnage imaginé par Arthur Conan Doyle. Huit épisodes qui proposent une relecture moderne et dynamique des origines du détective.

Cette nouvelle adaptation met en scène un Sherlock âgé de 19 ans, bien loin de l’enquêteur méthodique et sûr de lui que le public connaît. Le jeune homme apparaît brut, indiscipliné et parfois même kleptomane. L’histoire débute alors qu’il sort tout juste d’un passage en prison, avant d’être envoyé par son frère Mycroft travailler comme valet à l’université d’Oxford afin de remettre sa vie sur les rails.

Un Sherlock encore instable, mais déjà brillant

Rapidement, Sherlock ne parvient pas à rester à sa place. Fasciné par l’univers académique, il s’immisce dans les cours et attire l’attention par son intelligence et ses talents d’observation. Mais les ennuis ne tardent pas : il se retrouve accusé d’avoir volé un précieux manuscrit chinois. Pour prouver son innocence, il va devoir démêler une affaire complexe et identifier le véritable coupable.

La série mêle enquête, complot universitaire et scènes d’action. Le récit emprunte à plusieurs univers : l’ambiance étudiante d’Oxford évoque parfois Harry Potter, tandis que l’intrigue d’espionnage et certains personnages rappellent des séries contemporaines comme Killing Eve. Le montage visuel, lui, traduit les mécanismes de réflexion du jeune Holmes avec un style rapide et très graphique.

Une origine réinventée du mythe

Comme souvent avec les adaptations modernes de Sherlock Holmes, l’histoire prend des libertés avec les textes originaux d’Arthur Conan Doyle. La série imagine notamment la rencontre entre Sherlock et James Moriarty à l’université. Loin d’être encore le “Napoléon du crime”, Moriarty apparaît ici comme un étudiant charismatique qui devient l’allié du jeune Holmes, posant les bases d’une rivalité future.

Dans le rôle principal, Hero Fiennes Tiffin incarne cette version encore instable du détective. Révélé dans la saga romantique After, l’acteur porte la série avec une énergie qui correspond à cette vision plus fougueuse du personnage.