“Yellow Letters” : un drame politique sur un couple brisé par la répression

Avec “Yellow Letters”, İlker Çatak signe un film d’une grande maîtrise, à la fois intime et profondément politique. Récompensé par l’Ours d’or à la Berlinale, ce nouveau long-métrage explore les conséquences concrètes d’un régime autoritaire sur des individus ordinaires. Loin d’un simple récit engagé, le cinéaste s’attache à montrer comment la pression politique s’immisce dans les relations personnelles, jusqu’à fragiliser les liens les plus solides.

Une mécanique politique qui détruit les trajectoires individuelles

Le film s’ouvre sur la chute brutale d’un couple d’intellectuels turcs. Aziz, professeur d’université, est licencié après avoir encouragé ses étudiants à participer à une manifestation pacifique. Quelques jours plus tard, sa femme Derya, comédienne reconnue, est elle aussi révoquée. Tous deux reçoivent une “lettre jaune”, symbole d’une exclusion administrative immédiate et sans appel.

Contraints de quitter Ankara, ils trouvent refuge à Istanbul avec leur fille, dans un quotidien désormais marqué par la précarité et le déclassement. Cette situation s’inspire directement des purges menées en Turquie entre 2016 et 2019, durant lesquelles des milliers d’universitaires et d’artistes ont été sanctionnés pour leurs prises de position, comme le rappelle France Télévisions. En s’ancrant dans cette réalité, le film gagne en densité et en résonance, sans jamais tomber dans le didactisme.

Une dissection fine du couple face à la contrainte

Là où “Yellow Letters” impressionne particulièrement, c’est dans sa capacité à faire du politique une matière intime. Le récit se resserre progressivement sur la dynamique du couple, pris entre convictions et nécessité de survivre. Aziz s’accroche à ses principes, tandis que Derya accepte de travailler pour un système qu’elle dénonçait, créant une fracture silencieuse mais profonde.

La mise en scène, volontairement épurée, installe une tension diffuse qui ne repose jamais sur des effets spectaculaires. Tout se joue dans les regards, les silences, les renoncements. Le cinéaste capte avec précision les glissements imperceptibles : ceux qui transforment peu à peu des individus engagés en êtres contraints de composer, voire de céder.

En filigrane, “Yellow Letters” pose une question universelle et particulièrement actuelle : que reste-t-il de nos idéaux lorsque les conditions matérielles et sociales les rendent intenables ? Par son écriture rigoureuse et son regard sans concession, le film s’impose comme une œuvre forte, à la fois lucide et profondément troublante.