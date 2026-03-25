They Will Kill You : un film gore déjanté entre John Wick et Tarantino

Avec They Will Kill You, le réalisateur Kirill Sokolov livre un objet cinématographique aussi excessif qu’incontrôlable. Ce film d’action horrifique, porté par Zazie Beetz, s’inscrit dans la lignée des productions hybrides mêlant baston chorégraphiée, humour noir et violence outrancière. Mais derrière cette promesse de grand défouloir, le résultat se révèle aussi fascinant qu’irrégulier.

Une chasse à l’homme sous acide

L’intrigue tient en une ligne : une jeune femme se retrouve coincée dans un hôtel occupé par une secte sataniste prête à la sacrifier. Mais contrairement aux victimes habituelles du genre, elle n’est pas sans ressources. Très vite, la situation bascule en véritable jeu de massacre où les rôles s’inversent.

Le film adopte alors un rythme effréné, enchaînant les affrontements dans des décors confinés, transformés en terrains de jeu sanglants. L’espace devient un labyrinthe de pièges et d’armes improvisées, rappelant les films d’action les plus nerveux. Mais ici, tout est poussé à l’extrême : les combats sont plus violents, les situations plus absurdes, et l’humour plus corrosif. Le long-métrage assume pleinement son côté série B décomplexée, flirtant parfois avec la parodie.

Un spectacle généreux… mais qui s’emballe

Ce qui frappe d’abord, c’est l’énergie brute du film. Il y a une vraie envie de divertir, de surprendre, d’aller toujours plus loin dans le grotesque et l’excès. Certaines idées visuelles, volontairement outrancières, provoquent autant le rire que le dégoût. Le gore devient ici un langage à part entière, presque ludique, dans un univers où rien n’est vraiment pris au sérieux.

Mais cette générosité tourne rapidement à l’emballement. À force de vouloir en faire toujours plus, le film sature. La mise en scène multiplie les effets — ralentis, gros plans, mouvements de caméra agressifs — jusqu’à l’épuisement. On a parfois l’impression que chaque scène cherche à surpasser la précédente, sans jamais laisser respirer le récit.

Le principal problème reste finalement son manque de structure. L’histoire, très simple, peine à se renouveler sur la durée. Une fois la mécanique lancée, elle tourne en boucle, donnant au film un côté répétitif malgré ses idées délirantes.

Au final, They Will Kill You est un film à sensations fortes, qui séduira les amateurs de chaos visuel et d’action débridée. Mais derrière son énergie contagieuse, il laisse aussi l’impression d’un excès mal maîtrisé, comme un feu d’artifice qui n’en finirait plus d’exploser.