“Marsupilami” dépasse 5 millions d’entrées et vise un record

Le pari semblait risqué, il est en passe de devenir un triomphe. Avec plus de 5 millions de spectateurs en quelques semaines, le Marsupilami réalisé par Philippe Lacheau s’impose comme l’un des plus gros succès du cinéma français récent. Une performance qui pourrait même lui permettre de dépasser l’adaptation culte signée Alain Chabat en 2012.

Une ascension fulgurante au box-office

Sorti le 4 février 2026, le film n’a cessé de performer avec une régularité impressionnante. Selon les chiffres rapportés par Le Parisien, il a enchaîné des semaines au-dessus du million d’entrées avant de ralentir légèrement, tout en franchissant la barre symbolique des 5 millions le 6 mars. Dès sa première semaine, il attirait déjà plus de 1,4 million de spectateurs, un score qu’il a même dépassé la semaine suivante — un exploit rare.

Cette dynamique lui a permis de dominer le box-office pendant plusieurs semaines consécutives, résistant même à l’arrivée de grosses productions comme Scream 7. Désormais, même s’il a été temporairement dépassé par un film d’animation Pixar, il reste solidement installé parmi les films les plus vus en salles.

Avec déjà plus de 5,5 millions d’entrées selon plusieurs estimations relayées dans la presse, le film se hisse sur le podium des plus grands succès français depuis 2020, dans un contexte où le cinéma hexagonal peinait à retrouver ses niveaux d’avant-pandémie.

Un succès populaire qui pourrait dépasser Alain Chabat

Ce score place le film dans une position idéale pour battre Sur la piste du Marsupilami, réalisé par Alain Chabat en 2012, qui avait terminé sa carrière à 5,3 millions d’entrées. Un seuil que la version de Philippe Lacheau devrait dépasser rapidement.

Portée par un casting populaire — avec notamment Jamel Debbouze — et un ton résolument familial, la comédie bénéficie en plus d’un calendrier favorable. Les vacances d’hiver ont boosté sa fréquentation, et le film pourrait encore profiter d’une présence prolongée en salles jusqu’aux congés de printemps.

D’après les projections évoquées par Le Parisien, le long-métrage pourrait atteindre entre 6 et 7 millions d’entrées au total. Un cap qui en ferait non seulement un énorme succès populaire, mais aussi l’un des films majeurs de l’année 2026.