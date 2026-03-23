Barry Keoghan dénonce le cyberharcèlement en pleine promotion de “Peaky Blinders : L’Immortel”

Alors qu’il est à l’affiche de Peaky Blinders : L’Immortel, sorti le 20 mars, Barry Keoghan se retrouve sous le feu des projecteurs… mais aussi des critiques en ligne. L’acteur irlandais de 33 ans a profité de la promotion du film pour évoquer un aspect plus sombre de sa notoriété : la haine qu’il reçoit sur les réseaux sociaux, notamment à propos de son apparence physique.

Une célébrité qui s’accompagne d’une pression grandissante

Invité dans l’émission The Morning Mash Up, Barry Keoghan a confié que les commentaires négatifs avaient pris une ampleur difficile à gérer. Il explique recevoir régulièrement des remarques blessantes sur son physique, au point que cela a modifié son comportement au quotidien. L’acteur reconnaît s’être peu à peu replié sur lui-même, évitant désormais certaines sorties ou événements publics.

Cette pression l’a conduit à désactiver son compte Instagram en 2024, une décision prise pour se protéger. Pourtant, il admet continuer à consulter ponctuellement les réactions en ligne, notamment après ses apparitions ou la sortie de ses projets. Une curiosité qui se retourne souvent contre lui, tant les retours peuvent être durs.

Un impact qui dépasse la sphère privée et touche son métier

Au-delà du malaise personnel, Barry Keoghan s’inquiète des conséquences de ce cyberharcèlement sur son travail d’acteur. Il explique que ces critiques finissent par affecter sa confiance et son envie de se montrer à l’écran. Selon lui, lorsque ce type de pression commence à influencer la création artistique, cela devient un véritable problème.

L’acteur évoque également son inquiétude pour son fils, encore très jeune, qui pourrait un jour être confronté à ces commentaires. Une perspective qui renforce son sentiment d’injustice face à une violence qu’il juge disproportionnée.

Malgré ces difficultés, Barry Keoghan reste très attendu dans les mois à venir. Révélé auprès du grand public avec Saltburn en 2023, il doit prochainement incarner Ringo Starr dans un biopic consacré aux Beatles. Un rôle majeur qui confirme son ascension, mais qui s’accompagne aussi d’une exposition médiatique toujours plus intense.