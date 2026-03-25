Avant-première de “The Drama” au Pathé Palace : Zendaya et Pattinson électrisent Paris

Mardi 24 mars 2026, le Pathé Palace s’est transformé en véritable théâtre d’hystérie collective pour l’avant-première de The Drama, nouveau film du réalisateur Kristoffer Borgli. Porté par Zendaya et Robert Pattinson, le long-métrage a attiré une foule compacte de fans, venus parfois dès l’aube dans l’espoir d’apercevoir leurs idoles. Entre cris, pancartes et téléphones brandis, la soirée a rapidement pris des allures d’événement hors norme.

Une ferveur exceptionnelle autour des deux stars

Dès la fin d’après-midi, des centaines de personnes s’agglutinent devant le cinéma parisien. Certains fans, interrogés par Le Parisien, expliquent avoir patienté plusieurs heures, voire toute la journée, uniquement pour tenter d’obtenir une photo ou un autographe. Vers 20 heures, l’arrivée de Robert Pattinson déclenche une première vague d’euphorie. L’acteur, connu pour ses rôles dans The Batman ou Twilight, prend le temps de saluer longuement le public, multipliant selfies et signatures malgré un timing serré.

Quelques minutes plus tard, l’apparition de Zendaya fait monter l’intensité d’un cran. L’actrice, révélée notamment par Euphoria et devenue incontournable au cinéma, s’avance souriante sur le tapis rouge, accompagnée de son styliste Law Roach. Là encore, elle se montre particulièrement disponible avec ses admirateurs, créant des moments de proximité qui marquent durablement les esprits. « On n’aurait pas pu rêver mieux… C’était irréel », confient des fans à Le Parisien, encore bouleversés après avoir pu l’approcher.

Une soirée pleine de surprises, entre glamour et mystère

Au-delà du duo vedette, la soirée réserve aussi quelques surprises. Selon Le HuffPost, la présence discrète de Tom Holland, aperçu en retrait depuis un balcon puis dans la salle, n’a pas échappé aux regards les plus attentifs. L’acteur, compagnon de Zendaya, a choisi de rester à l’écart du tapis rouge, contrastant avec l’effervescence extérieure.

À l’intérieur, la projection est précédée d’une prise de parole de l’équipe. Zendaya confie être « très reconnaissante » de présenter le film à Paris, tandis que Robert Pattinson évoque une collaboration « incroyable ». Le réalisateur souligne, lui, le caractère inattendu mais réussi de ce duo d’acteurs.

Reste que The Drama conserve encore une part de mystère : peu d’éléments ont filtré sur son intrigue. Ce drame romantique, encore entouré de secret, n’a pas seulement offert un moment de cinéma aux spectateurs présents. Il a surtout transformé cette avant-première en véritable événement, où la rencontre entre stars et public a largement dépassé le cadre d’une simple projection.