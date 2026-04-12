— Paris-Roubaix 2026 : Van Aert remporte la course au sprint devant Pogacar

La course de Paris-Roubaix Hauts-de-France ne suit jamais un script établi, et cette 123e édition l’a encore démontré. Sur le papier, tout semblait mener à un affrontement royal entre Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech), triple vainqueur sortant, et Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG), en quête d’un premier triomphe sur le seul Monument manquant encore à son palmarès. Pourtant, une nouvelle fois, la course a déjoué toutes les prévisions.

Van der Poel piégé dans la Trouée d’Arenberg

Le Néerlandais a vu ses ambitions s’effondrer sur deux crevaisons dans le terrible secteur pavé de la Trouée d’Arenberg (km 163). À la sortie de ce passage décisif, MVDP pointait à deux minutes des hommes de tête. Il a alors entamé une remontée spectaculaire, mais malgré tous ses efforts, il n’est jamais parvenu à recoller.

Pogacar face au dernier rempart : Wout van Aert

Mais pour Pogacar, l’affaire était loin d’être réglée. Il lui restait encore à se défaire d’un adversaire majeur : Wout van Aert (Visma-Lease a Bike), considéré avant le départ comme le troisième grand favori. D’abord présents dans un groupe de tête réduit à huit coureurs, les deux hommes se sont extraits ensemble dans le secteur pavé reliant Auchy-lez-Orchies à Bersée, à 54 kilomètres de l’arrivée.

Le Carrefour de l’Arbre ne fait pas la différence

Accrocheur, Van Aert a tenu bon face aux attaques répétées de Pogacar dans les pavés du Carrefour de l’Arbre, là même où le Slovène espérait faire basculer la course. Incapable de distancer son rival dans ce secteur-clé, Pogacar s’est retrouvé contraint de jouer sa chance au sprint final sur le vélodrome André-Pétrieux.

Le vélodrome sacre enfin Van Aert

Plus tranchant dans cet exercice, le Belge a fini par dominer son adversaire. À 31 ans, après avoir déjà goûté au podium dans l’Enfer du Nord avec une 2e place en 2022 et une 3e place en 2023, sans oublier plusieurs épisodes malheureux, Wout van Aert concrétise enfin son destin. Il devient ainsi le premier coureur à battre Pogacar en 2026.

Stuyven complète le podium

Derrière ce duel marquant, Jasper Stuyven (Soudal Quick-Step) a pris la troisième place, après avoir surpris le groupe des poursuivants juste avant l’entrée dans le vélodrome. Il complète ainsi le podium d’une édition de la reine des classiques déjà entrée dans les mémoires.