Volvo renforce son emprise sur Polestar dans un contexte tendu pour l’électrique

Le constructeur suédois Volvo Cars va presque doubler sa participation dans Polestar, en convertissant une partie d’un prêt en actions. Cette opération portera sa part à près de 20 % du capital de la marque spécialisée dans les véhicules électriques, toutes deux contrôlées par le groupe chinois Geely.

Cette montée au capital s’inscrit dans une stratégie de consolidation alors que Polestar traverse une période difficile, marquée par des pertes importantes et une concurrence accrue sur le marché de l’électrique. Volvo conserve par ailleurs une enveloppe de financement supplémentaire, dont l’échéance a été repoussée à la prochaine décennie.

Une réorganisation industrielle pour gagner en efficacité

En parallèle, le groupe a décidé de regrouper la production mondiale du modèle Polestar 3 aux États-Unis, dans son usine de Caroline du Sud. L’objectif est de rationaliser les coûts et d’améliorer la compétitivité dans un environnement commercial incertain, notamment en raison des politiques douanières américaines.

Cette réorganisation intervient alors que Polestar a déjà engagé des mesures d’économies et recentré ses activités sur certains marchés. Le soutien accru de Volvo et de Geely apparaît comme un levier essentiel pour tenter de stabiliser la marque et relancer sa trajectoire de croissance.