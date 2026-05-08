Un rubis géant de 11 000 carats découvert dans une mine en Birmanie

Une pierre précieuse exceptionnelle de 11 000 carats a été découverte dans une mine de rubis située dans l’État de Mogok, au nord de la Birmanie, région mondialement connue pour la qualité de ses gemmes. Selon plusieurs experts cités par les médias spécialisés, il s’agirait de l’un des plus gros rubis jamais extraits dans le pays.

La pierre, encore brute, aurait été trouvée par des mineurs travaillant dans une concession artisanale. Les premières analyses évoquent un rubis d’une qualité potentiellement rare, même si son poids spectaculaire ne garantit pas automatiquement une valeur record : une partie importante pourrait être inutilisable après la taille et le polissage.

La vallée de Mogok reste l’un des hauts lieux mondiaux des pierres précieuses

La région de Mogok, parfois surnommée « vallée des rubis », fournit depuis des siècles certaines des gemmes les plus recherchées au monde. Les rubis birmans, réputés pour leur couleur rouge intense dite « sang de pigeon », figurent parmi les plus chers du marché international.

Cette découverte intervient toutefois dans un contexte politique et économique tendu en Birmanie. Depuis le coup d’État militaire de 2021, le secteur minier birman fait l’objet de nombreuses critiques internationales liées aux conditions de travail, au financement de la junte militaire et aux trafics autour des pierres précieuses. Plusieurs sanctions occidentales visent d’ailleurs l’industrie des gemmes du pays.