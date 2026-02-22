La Chine soumet son premier document de politique générale sur la réforme de l’OMC

La Chine a transmis à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) un document de position détaillant sa vision de la réforme de l’institution, a annoncé le ministère chinois du Commerce. Il s’agit du premier texte de politique générale soumis par Pékin depuis le lancement officiel du processus de réforme de l’OMC en juin 2022.

Selon un responsable du ministère, ce document expose de manière « complète et systématique » la position chinoise dans le contexte actuel, marqué par des défis majeurs pour le système commercial multilatéral et par l’évolution des besoins de développement des membres.

Le texte réaffirme le soutien de la Chine à une mondialisation économique « ouverte et inclusive » ainsi que son attachement au système commercial multilatéral. Pékin insiste sur la nécessité de faire progresser la réforme de l’OMC afin de préserver son rôle central dans la gouvernance du commerce international.

La Chine plaide également pour que le développement occupe une place centrale dans l’agenda de réforme. Elle appelle à aider les pays en développement à tirer parti des nouvelles dynamiques de croissance, notamment dans les domaines de l’économie numérique, de la transition verte et de l’intelligence artificielle.

Le document propose d’ouvrir des discussions sur les mesures gouvernementales susceptibles de créer des distorsions commerciales. Il souligne aussi l’importance de respecter la diversité des systèmes économiques et des niveaux de développement des membres.

Pékin appelle enfin à parvenir à un consensus sur les règles de concurrence loyale, afin de bâtir un environnement commercial international mieux adapté aux besoins du développement industriel.

La Chine rappelle qu’elle avait déjà publié un document de position en 2018 et soumis une proposition de réforme en 2019, affirmant avoir été parmi les premiers à appeler à une réforme « nécessaire » de l’OMC. Ce nouveau texte intervient alors que l’organisation cherche à moderniser ses règles face aux tensions commerciales croissantes et aux mutations de l’économie mondiale.