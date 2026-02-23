La Chine prête à approfondir l’amitié avec la Corée du Nord 

Le président chinois Xi Jinping s’est déclaré prêt à travailler avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un afin d’ouvrir un « nouveau chapitre » dans les relations entre Pékin et Pyongyang. Ce message a été adressé à l’occasion de la réélection de Kim Jong Un à la tête du parti au pouvoir en Corée du Nord.

Dans un message de félicitations relayé par la télévision d’État chinoise, Xi Jinping a affirmé être « disposé à travailler avec le Secrétaire général afin de mettre en œuvre efficacement le consensus important auquel nous sommes parvenus » et à « écrire un nouveau chapitre de l’amitié sino-nord-coréenne », tout en soutenant la « construction du socialisme dans les deux pays ».

Le soutien de la Chine demeure essentiel pour la Corée du Nord, tant sur les plans diplomatique et politique qu’économique. Pékin est le principal partenaire commercial et allié stratégique de Pyongyang, dans un contexte de sanctions internationales et d’isolement croissant du régime nord-coréen.

Les deux pays partagent également une relation tendue avec les États-Unis, ce qui confère à leur coopération une dimension géopolitique importante dans l’équilibre régional en Asie du Nord-Est.