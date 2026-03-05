Aux Franciscaines de Deauville, l’exposition Vu[e]s de dos. Une figure sans portrait propose de regarder autrement la peinture, la photo et, plus rarement, la sculpture : non plus en cherchant un visage, mais en suivant une nuque, une colonne vertébrale, une posture. Présentée du 28 février au 31 mai 2026, elle réunit près d’une centaine d’œuvres, de la Renaissance à aujourd’hui, avec des prêts issus de collections françaises et étrangères et un soutien annoncé du musée d’Orsay.

Sous un parcours chronologique ponctué de respirations thématiques, l’exposition s’interroge sur une question simple en apparence : pourquoi le dos, lorsqu’il devient le sujet principal, s’impose-t-il si tard dans l’art occidental ? En filigrane, c’est toute une histoire du regard qui se dessine, entre nécessité d’identifier un personnage, goût grandissant pour la suggestion et bascule vers des scènes de vie où l’anonymat peut devenir un atout.

Dos timides, dos narratifs : du sacré à la scène de genre

Avant la Renaissance, le “personnage de dos” reste rare lorsqu’il est placé au centre d’une image. L’exposition montre comment certains thèmes religieux contournent l’obstacle : dans des scènes liturgiques, les officiants peuvent être tournés vers le Christ, ce qui impose au spectateur de voir leurs silhouettes de revers. Un exemple marquant est une Messe de saint Grégoire peinte vers 1500, prêtée par le musée du Hiéron de Paray-le-Monial, où des religieux agenouillés apparaissent de dos face à la figure sacrée.

Le basculement se joue ensuite avec la Renaissance et le maniérisme, puis s’accélère au XVIIe siècle grâce à l’essor des scènes du quotidien. Dans les intérieurs et les “scènes de genre” des Provinces Unies, le dos devient un outil narratif : plus besoin de reconnaître un individu, l’attitude suffit à exprimer un état social ou émotionnel. Une figure lisant une lettre, épaules affaissées, peut faire naître un drame sans qu’un visage ne vienne l’expliciter. C’est précisément cette puissance d’évocation silencieuse que la commissaire Annie Madet-Vache met en avant, expliquant à Franceinfo Culture que la figure de dos permet de porter des sentiments sans livrer de portrait frontal.

Du XIXe siècle aux détournements contemporains

Le XIXe siècle apparaît comme un moment d’abondance : le dos se glisse dans les scènes d’intimité, les toilettes, les maisons closes, mais aussi dans la représentation du travail et des classes populaires, où l’échine, le poids des charges et la répétition des gestes deviennent des motifs expressifs. L’exposition fait également une place aux jeux de miroir, qui offrent un “recto-verso” troublant : le spectateur voit simultanément la posture et le reflet, comme si l’œuvre autorisait une double lecture.

Au XXe siècle, le dos change encore de rôle : il peut traduire la contestation, à l’inverse signaler l’ascension sociale dans les images d’élégantes ou de mondanités, puis revenir par le biais de la photographie et des réinterprétations. Certaines œuvres contemporaines dialoguent directement avec des icônes, comme les variations autour de La Baigneuse Valpinçon d’Ingres ou l’écho à la figure de dos face au paysage popularisée par Caspar David Friedrich, réinvestie par des artistes d’aujourd’hui. L’exposition se permet même une curiosité rarissime : une toile peinte recto verso représentant un Christ à la fois de face et de dos, attribuée au XVIIe siècle, restaurée spécialement pour être montrée, selon Franceinfo Culture.

En marge du parcours, Les Franciscaines prolongent la réflexion par une proposition scénique : le samedi 9 mai 2026, la chorégraphe Laura Arend présente un duo “dos à dos” réunissant l’étoile Marie-Agnès Gillot et le danseur Mermoz Melchior, une création annoncée par l’institution comme une manière de faire du dos une véritable langue, capable d’évoquer la mémoire du corps, les charges invisibles et la dignité de celles et ceux qui “plient sans rompre”.