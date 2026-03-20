Le Salon du dessin veut séduire avec des œuvres accessibles et de belles découvertes

Le Salon du dessin revient au palais Brongniart du 25 au 30 mars avec une ambition claire : élargir le cercle des amateurs. Pour cette 34e édition, la foire parisienne continue d’assumer son statut de rendez-vous majeur du marché, tout en cherchant à casser l’image d’un univers réservé à quelques initiés. Aux côtés de feuilles anciennes, modernes et contemporaines signées de grands noms, les visiteurs pourront aussi trouver des œuvres proposées à des montants plus abordables.

Des signatures prestigieuses, mais aussi des prix moins intimidants

La nouvelle direction du salon entend montrer qu’un collectionneur débutant peut encore entrer sur ce marché sans disposer d’une fortune. Dans Le Figaro Magazine, Florence Chibret-Plaussu explique ainsi qu’il est possible de dénicher « de très belles feuilles » autour de 5 000 euros. Elle y indique également que sa galerie présentera des œuvres de Johan Barthold Jongkind à partir d’environ 3 000 euros.

Cette volonté d’ouverture se reflète dans l’esprit général de la manifestation. Plusieurs exposants mettront en avant des dessins de maîtres reconnus à des niveaux de prix plus accessibles qu’on ne l’imagine souvent. Le salon réunira par ailleurs une quarantaine de galeries, françaises et étrangères, avec un équilibre désormais bien installé entre art ancien, art moderne et création contemporaine.

Un salon qui veut former de nouveaux regards

L’événement ne se limite pas à la vente. Les organisateurs veulent aussi faire du salon un lieu d’apprentissage et de dialogue. Toujours dans Le Figaro Magazine, Hervé Aaron résume cette ligne en expliquant que l’objectif est d’« agrandir le cercle des collectionneurs ». Dans cette logique, un espace consacré aux dessins anonymes invitera le public à se prononcer sur l’origine possible d’œuvres non attribuées.

Le musée d’Art moderne André-Malraux du Havre sera l’invité d’honneur de cette édition, avec un ensemble de dessins issus de ses collections. Cette présence institutionnelle renforcera encore l’intérêt du parcours, déjà nourri de solo shows et de redécouvertes. Entre feuilles de Pierre Bonnard, paysages d’Eugène Isabey, abstractions modernes ou propositions contemporaines, le Salon du dessin confirme ainsi sa double promesse : offrir un panorama exigeant, tout en restant plus accueillant pour les curieux comme pour les futurs acheteurs.