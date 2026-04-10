Le CNC a suspendu son fonds pour les créateurs après des menaces

Le Centre national du cinéma et de l’image animée a suspendu « jusqu’à nouvel ordre » son Fonds d’aide à la création sur les plateformes sociales, quelques heures avant sa présentation officielle au Frames Festival d’Avignon. Cette décision brutale intervient dans un climat de très forte tension autour de ce dispositif destiné aux créateurs de contenus en ligne. Le président du CNC, Gaëtan Bruel, a évoqué dans un communiqué un « niveau d’agressivité inédit », avec des menaces visant à la fois des membres de la commission d’attribution et des agents de l’institution, selon l’AFP.

Une polémique politique devenue ingérable

Ce nouveau fonds devait prendre le relais du dispositif CNC Talent, créé en 2017, avec une enveloppe portée à 3 millions d’euros par an, contre 2 millions auparavant, d’après l’AFP. Il visait à soutenir des projets diffusés sur les plateformes sociales, tout en excluant désormais les contenus liés à l’information politique pour se recentrer sur des créations à valeur artistique ou patrimoniale. Mais depuis plusieurs semaines, ce mécanisme est devenu la cible d’attaques nourries venues de la droite et de l’extrême droite, notamment sur les réseaux sociaux.

L’embrasement est parti de déclarations de la streameuse Ultia, brièvement nommée dans la commission chargée d’attribuer ces aides. Lors d’un live Twitch, elle avait expliqué qu’elle soutiendrait plus volontiers des projets portés par des personnes qu’elle appréciait et refuserait des dossiers venus délibérément de l’extrême droite. Selon l’AFP, elle a été écartée immédiatement par le CNC avant même d’avoir siégé, au nom des principes d’impartialité et de neutralité. Mais la polémique ne s’est pas arrêtée là et a continué à enfler jusqu’à rendre, selon Gaëtan Bruel, toute délibération sereine impossible.

Un arrêt aux conséquences immédiates pour les créateurs

La suspension du fonds a aussitôt suscité de vives réactions dans le secteur. L’Union des métiers de l’influence et des créateurs de contenu a dénoncé auprès de l’AFP « un coup d’arrêt pour de nombreux créateurs de contenu qui ont besoin de dispositifs de soutien pour développer leurs projets ». Derrière la querelle politique, c’est en effet tout un pan de la création numérique qui se retrouve fragilisé, dans un environnement où les financements restent rares et souvent précaires.

Cette affaire révèle aussi la pression croissante qui s’exerce sur les institutions culturelles dès lors qu’elles interviennent dans le champ numérique. Le CNC n’a pas supprimé ce fonds : il l’a gelé sous la contrainte d’un climat devenu explosif. Mais ce recul marque déjà une victoire symbolique pour ses détracteurs, et ouvre une nouvelle séquence de tensions autour des aides publiques à la création en ligne.