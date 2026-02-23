JR et l’ex Daft Punk Thomas Bangalter métamorphosent le Pont-Neuf en installation immersive

Le Pont-Neuf s’apprête à changer de visage. Du 6 au 28 juin, l’artiste JR transformera le plus ancien pont de Paris en une vaste « caverne » minérale, accompagnée d’une création sonore imaginée par Thomas Bangalter, ancien membre du duo Daft Punk.

L’installation recouvrira l’ouvrage sur environ 120 mètres de long et 20 mètres de large de structures évoquant des roches aux arêtes marquées, ne laissant apparaître que la silhouette des arches pour rappeler l’architecture d’origine. Le projet rend hommage à l’empaquetage du pont par Christo et Jeanne-Claude en 1985, quarante ans après cette œuvre devenue emblématique.

Une expérience artistique accessible à tous

Thomas Bangalter a conçu une dimension sonore présentée comme une « étoffe » enveloppant l’installation, pensée comme une création immersive distincte d’un simple accompagnement musical. L’œuvre sera accessible gratuitement, jour et nuit, pendant toute la durée de l’événement. La circulation des bus et des voitures sera toutefois suspendue sur le pont.

Environ 800 personnes participent à ce projet autofinancé, sans subvention publique. Des essais à grande échelle sont actuellement menés pour tester la structure, majoritairement composée de tissu, dans un hangar de l’aéroport d’Orly. Des expériences en réalité augmentée doivent également compléter l’installation, inscrivant cette transformation du Pont-Neuf dans la lignée des grandes interventions artistiques monumentales accueillies à Paris ces dernières années.