À l’Orangerie, une exposition explore l’ambition artistique d’Henri Rousseau

Le musée de l’Orangerie consacre jusqu’au 20 juillet 2026 une grande exposition à Henri Rousseau, organisée avec la Fondation Barnes de Philadelphie. Cette rétrospective, intitulée “Henri Rousseau, l’ambition de la peinture”, réunit une cinquantaine d’œuvres venues des deux institutions ainsi que de grands musées européens et américains. Son propos est clair : sortir le peintre de l’image un peu réductrice du “Douanier Rousseau” pour montrer un artiste pleinement engagé dans son travail, soucieux de reconnaissance et attentif à la construction de sa carrière.

Une exposition exceptionnelle par l’ampleur de ses prêts

Selon le musée de l’Orangerie, cette collaboration s’inscrit dans l’histoire commune de l’institution parisienne et de la Fondation Barnes, liée au rôle joué par le marchand Paul Guillaume auprès du collectionneur américain Albert Barnes. L’Orangerie est d’ailleurs le premier musée à bénéficier de prêts issus de la collection Barnes dans de telles proportions, ce qui permet de réunir un ensemble particulièrement riche autour de Rousseau. Neuf œuvres de la Fondation Barnes sont ainsi montrées à Paris, en dialogue avec celles conservées à l’Orangerie et avec plusieurs prêts internationaux majeurs.

Parmi eux figure notamment La Bohémienne endormie, venue du Museum of Modern Art de New York, mais aussi d’autres tableaux importants qui permettent de parcourir les grands thèmes de l’artiste. L’exposition revient ainsi sur l’ensemble de sa trajectoire, depuis ses débuts tardifs après son départ de l’octroi jusqu’à son affirmation progressive sur la scène parisienne. Elle montre un peintre capable de passer du portrait au paysage, de la scène allégorique aux compositions plus intimes, avec une variété beaucoup plus grande que ne le laisse croire sa réputation.

Un regard neuf sur sa pratique et sur son parcours

Le parcours ne se contente pas de rassembler des chefs-d’œuvre. Il cherche aussi à faire comprendre comment Rousseau travaillait. Selon le musée de l’Orangerie, des analyses scientifiques menées par la Fondation Barnes et par le Centre de recherche et de restauration des musées de France ont permis d’étudier de près la matière des toiles, les pigments, les repentirs et les modifications opérées en cours d’exécution. Un dispositif numérique permet au public d’entrer plus concrètement dans cette dimension technique et de mieux saisir le processus créatif du peintre.

Cette approche aide à revoir Rousseau autrement. L’exposition insiste sur le fait qu’il ne s’agit pas d’un artiste naïf au sens simpliste du terme, mais d’un peintre qui pense ses compositions, construit ses images et cherche à imposer sa place dans le monde de l’art moderne. En revenant sur ses ambitions, sur ses réseaux de collectionneurs et sur la matérialité de ses œuvres, l’Orangerie propose ainsi une lecture plus solide et plus précise d’un peintre souvent admiré pour ses jungles, mais encore trop rarement regardé dans toute l’ampleur de son projet artistique.