Un violent incendie s’est déclaré à proximité immédiate de la gare centrale de Glasgow, en Écosse, provoquant d’importantes perturbations dans les transports et l’évacuation d’une partie du centre-ville. Le feu a pris dans un bâtiment commercial situé sur Union Street, à quelques mètres de la gare, avant de se propager rapidement à l’ensemble de la structure.

Les flammes auraient d’abord touché le rez-de-chaussée d’un immeuble de plusieurs étages où se trouvait notamment un commerce de cigarettes électroniques. Le sinistre s’est ensuite étendu aux étages supérieurs et à la toiture, alimenté par différents matériaux présents dans le bâtiment.

La gare de Glasgow Central fermée par précaution

En raison de la proximité immédiate de l’incendie avec la gare, les autorités ont décidé de fermer complètement la gare de Glasgow Central, la plus importante d’Écosse. L’ensemble des trains a été suspendu et de nombreux services ferroviaires ont été annulés ou détournés.

Des centaines de voyageurs ont été affectés par ces perturbations, la gare constituant un point névralgique du réseau ferroviaire britannique. Les passagers ont été invités à reporter leurs déplacements ou à utiliser des solutions de transport alternatives pendant l’intervention des secours.

Un immeuble ancien gravement endommagé

Le bâtiment touché par l’incendie, un immeuble ancien situé dans le centre de Glasgow, a été lourdement endommagé par les flammes. Sous l’effet de la chaleur intense, une partie de la structure s’est effondrée pendant l’intervention des pompiers.

Au plus fort du sinistre, plus de 60 pompiers et plusieurs véhicules spécialisés ont été mobilisés afin de maîtriser les flammes. Les équipes d’intervention ont notamment utilisé des échelles aériennes pour atteindre les étages supérieurs et empêcher la propagation de l’incendie aux bâtiments voisins

Les autorités ont rapidement mis en place un large périmètre de sécurité autour de la zone sinistrée. Plusieurs rues du centre-ville, notamment Gordon Street et Hope Street, ont été fermées à la circulation.

Des commerces, des hôtels et des immeubles situés à proximité ont également été évacués par mesure de précaution. D’importantes colonnes de fumée ont été visibles dans une grande partie du centre de Glasgow pendant plusieurs heures.

Aucune victime signalée, mais de fortes perturbations

Malgré l’ampleur de l’incendie et l’effondrement partiel du bâtiment, aucune victime n’a été signalée par les autorités. Les services de secours ont cependant continué à intervenir pendant de longues heures afin de sécuriser la zone et de maîtriser totalement le feu.

Les perturbations ferroviaires pourraient se poursuivre pendant un certain temps, le temps que les équipes techniques évaluent les dégâts et vérifient l’intégrité des infrastructures autour de la gare de Glasgow Central, un hub majeur du transport ferroviaire en Écosse.