Un dispositif qui transforme la pollution en carburant pour les voitures et les avions

Les scientifiques ont mis au point un dispositif solaire capable d’absorber la pollution de l’air et de la convertir directement en carburant pour les voitures et les avions.

Ce nouvel appareil, conçu par une équipe de l’Université de Cambridge, fonctionne selon un mécanisme similaire à la photosynthèse, sans nécessiter de câbles ou de batteries pour transformer le dioxyde de carbone (CO2) présent dans l’atmosphère en gaz de synthèse, ou syngaz.

Les chercheurs soulignent que ce dispositif représente une solution innovante à la crise climatique, en offrant une alternative aux technologies actuelles de capture et de stockage du carbone (CSC).

Les techniques de capture et de stockage du carbone ont été promues comme des moyens pour atténuer, voire inverser, les effets du changement climatique. Cependant, ces méthodes ont été critiquées en raison de leur grande consommation d’énergie et de l’absence de recyclage du CO2 capturé. De plus, des préoccupations de sécurité ont été soulevées concernant le stockage du dioxyde de carbone comprimé sous terre.

Le Dr Sayan Kar, du département de chimie de l’Université de Cambridge, a commenté : « Et si, au lieu d’enfouir le dioxyde de carbone sous terre, nous le transformions en quelque chose de bénéfique ? Bien que le dioxyde de carbone soit un gaz à effet de serre néfaste, il peut être converti en produits chimiques utiles sans contribuer au réchauffement climatique. Si nous fabriquons ces dispositifs à grande échelle, nous pourrions résoudre deux problèmes à la fois : éliminer le dioxyde de carbone de l’atmosphère et créer une alternative propre aux combustibles fossiles. »