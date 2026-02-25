Une vive polémique oppose ce mercredi Jean‑Marc Morandini et la députée LFI Alma Dufour, à la suite d’une intervention de cette dernière ce matin sur BFMTV.

Interrogée sur la mort de Quentin Deranque, un jeune militant nationaliste de 23 ans lynché à mort par des militants d’extrême gauche de la Jeune Garde, Alma Dufour a fait un parallèle sur l’affaire Jean‑Marc Morandini, affirmant que le journaliste, qui travaille pour une chaîne du groupe Bolloré, avait été « condamné pour agression sexuelle sur mineur. »

Si Morandini a bien été condamné par la justice française pour corruption de mineurs, il n’a jamais été condamné pour agression sexuelle sur mineur, ce qui a provoqué la colère de l’intéressé.

La réaction de Jean‑Marc Morandini

En réponse, Jean‑Marc Morandini a publié un message ses réseaux sociaux, dénonçant à la fois le parallèle qu’il juge odieux entre son dossier judiciaire et le meurtre de Quentin Deranque, et l’information mensongère selon laquelle il aurait été condamné pour agression sexuelle sur mineur. Dans son message, il affirme ainsi:

« La députée Wish de LFI @alma_dufour fait un parallèle odieux entre le meurtre de Quentin et ma condamnation ce matin sur BFM.

Je vais l’attaquer en diffamation pour avoir affirmé que j’avais été “condamné pour agression sexuelle sur mineur” !

Si elle n’est pas capable de faire la différence entre des messages sur X et des agressions sexuelles qu’elle retourne faire des études de droit !

J’attaquerai de la même façon tous ceux qui répéteront cette contre‑vérité.

Ras le bol d’entendre leurs conneries pour justifier un meurtre »

Alma Dufour dans la tourmente

Il y a quelques jours, Alma Dufour avait été tournée en ridicule en déclarant qu’elle « mettait ses deux mains à couper » que les collaborateurs parlementaires liés au mouvement antifasciste la Jeune Garde n’étaient pas impliqués dans la mort de Quentin Deranque. Cela s’est avéré totalement faux, une enquête pour homicide volontaire contre des membres de la Jeune Garde (organisation dissoute) ayant été ouverte par la justice à la suite de vidéos accablantes.

À défaut d’avoir tenu son pari de se couper les mains, Alma Dufour promettra-t-elle de se couper la langue à la prochaine contre- vérité ? ￼Nul doute que certains attendent cela avec impatience…