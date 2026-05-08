Audiovisuel public – Charles Alloncle accuse Le Monde, l’AFP, France Info et France Inter de vouloir «salir son intégrité»

En pleine publication de son rapport parlementaire sur l’audiovisuel public, Charles Alloncle a vivement réagi, ce vendredi, sur X, aux informations relayées ces derniers jours concernant une plainte visant ses travaux de rapporteur. Le député UDR de l’Hérault conteste formellement l’idée qu’une plainte pour « prise illégale d’intérêts » aurait été déposée directement contre lui, alors que plusieurs médias ont rapporté l’existence d’une plainte déposée contre X, mais le visant dans le cadre de ses fonctions de rapporteur de la commission d’enquête sur l’audiovisuel public.

Dans son message, Charles Alloncle accuse plusieurs médias d’avoir relayé une information qu’il juge trompeuse, et dénonce une tentative de discréditer son travail parlementaire au moment même où son rapport suscite de fortes tensions politiques et médiatiques.

« À quelques heures de la publication de mon rapport, une opération politique grossière a été lancée pour détourner l’attention médiatique »

Sur X, Charles Alloncle a publié un long message :

« À quelques heures de la publication de mon rapport, une opération politique grossière a été lancée pour détourner l’attention médiatique, discréditer six mois de travaux parlementaires et tenter de salir mon intégrité.

Le procédé est indigne : Le Monde, l’AFP, France Info, France Inter et d’autres ont relayé de manière coordonnée une information trompeuse, laissant croire qu’une plainte pour « prise illégale d’intérêts » avait été déposée contre moi. C’est absolument faux !

Une semaine auparavant déjà, la même mécanique était à l’œuvre : de prétendues “fuites” sur mes recommandations étaient reprises en boucle, sans vérification, sans contradictoire, sans même me contacter. On me prêtait la suppression du Tour de France, de Roland-Garros, du Tournoi des Six Nations du service public, ou encore la nomination directe des dirigeants de l’audiovisuel public par le Président de la République, sans vote du Parlement. Ces fake news continuent aujourd’hui encore d’être relayées par certains médias.

Cette dérive est grave. Lorsqu’une partie du journalisme renonce à la rigueur, au contradictoire et à l’honnêteté intellectuelle, elle n’informe plus : elle milite.

Plus grave encore, lorsque Radio France et France Télévisions deviennent eux-mêmes les relais de ces mensonges, c’est une rupture profonde avec leur mission de service public.

À l’heure où une majorité croissante de Français doute de l’impartialité de l’audiovisuel public, il est urgent que certains journalistes reviennent aux principes élémentaires de leur métier : vérifier, confronter, informer. »

Plainte contre X : le cœur de la bataille médiatique

Le rapport Alloncle, consacré à la neutralité, au fonctionnement et au financement de l’audiovisuel public, suscite de nombreuses tensions. Selon les médias cités par Charles Alloncle, l’association AC!! Anti-Corruption a déposé une plainte contre X devant le Parquet national financier, visant notamment des soupçons de « prise illégale d’intérêts » et de « trafic d’influence passif » liés aux conditions de certaines auditions parlementaires.

Charles Alloncle conteste cependant la présentation médiatique de cette affaire, estimant qu’elle laisse croire à tort qu’il serait personnellement visé par une plainte nominative. À ce jour, il n’en est rien…