Le jet privé de Cristiano Ronaldo, un Bombardier Global Express 6500 d’une valeur estimée à 61 millions de livres sterling, a décollé de Riyad lundi soir pour atterrir à Madrid dans la nuit suivante. Ce départ survient alors que l’Arabie Saoudite fait face à des frappes de drones iraniennes ayant touché l’ambassade des États‑Unis et d’autres sites stratégiques, provoquant une forte inquiétude dans la région.

Un impact sur le football asiatique

L’attaque a causé des dommages matériels limités et aucun bilan humain n’a été confirmé à ce stade. Dans le même temps, la Confédération asiatique de football a décidé de suspendre plusieurs matchs de la Ligue des champions asiatique et d’autres compétitions continentales prévues dans la zone ouest, invoquant des préoccupations de sécurité.

Mais où est le joueur ?

Un point reste à clarifier : il n’a pas été confirmé si Cristiano Ronaldo, sa compagne Georgina Rodriguez ou leurs cinq enfants se trouvaient à bord de l’avion. Certaines informations indiquent que le joueur pourrait être resté à Riyad, poursuivant ses entraînements avec Al‑Nassr malgré une récente blessure musculaire. Mais rien n’est moins sûr…

Départ stratégique ou précaution sécuritaire ?

Ce départ nocturne, qu’il soit motivé par des raisons de sécurité ou par des considérations logistiques, a lieu dans un contexte d’escalade militaire au Moyen‑Orient. Les représailles iraniennes et les tensions régionales ont perturbé le calendrier sportif et affecté la circulation des avions dans la région.

Les détails concernant la présence réelle du joueur dans l’avion et l’impact sur sa saison avec Al‑Nassr restent à préciser, alors que le monde du football suit de près cette situation…

Regardez le jet privé de Cristiano Ronaldo après son atterrissage à Madrid :