People Sport

Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol : le joueur du PSG nie les faits

24 février 2026 1 minute de lecture PAR Jérôme Goulon
Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol : le joueur du PSG nie les faits
Achraf Hakimi renvoyé en procès pour viol : le joueur du PSG nie les faits

Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint‑Germain et international marocain, a été renvoyé en procès pour viol par la justice française. Cette décision fait suite à une accusation déposée en février 2023 par une jeune femme et sera désormais examinée par la cour criminelle départementale des Hauts‑de‑Seine.

Hakimi affirme son innocence et attend le procès

Sur son compte X, Hakimi a réagi en déclarant : « Aujourd’hui une accusation de viol suffit à justifier un procès alors même que je la conteste et que tout démontre qu’elle est fausse. C’est aussi injuste pour les innocents que pour les victimes sincères. J’attends avec calme ce procès qui permettra que la vérité éclate publiquement. »

L’avocate du joueur a indiqué son intention de faire appel si nécessaire, tandis que l’avocate de la plaignante estime que la décision de renvoi en procès est conforme aux éléments du dossier.

Pas d’impact sportif

Malgré cette procédure judiciaire, le joueur étant présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, Hakimi reste intégré dans les effectifs du Paris Saint‑Germain et de l’équipe nationale marocaine. Ce renvoi en procès a lieu la veille du match de Ligue des champions contre Monaco. Le PSG, vainqueur 2-3 au match aller, tentera de décrocher son billet pour les huitièmes de finale.

Partager
Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

Voir tous les articles de Jérôme Goulon