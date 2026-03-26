Texas : un appel à témoins relance la piste Xavier Dupont de Ligonnès

Véritable rebondissement ou énième fausse piste ? Le bureau du shérif du comté de Brewster affirme que Xavier Dupont de Ligonnès aurait pu être aperçu en 2020 dans le sud du territoire, accompagné d’un labrador noir. Les autorités invitent toute personne disposant d’informations à se manifester.

Le bureau du shérif du comté de Brewster, au Texas, a lancé un appel à témoins en publiant plusieurs photographies de Xavier Dupont de Ligonnès sur sa page Facebook. Dans ce message, les autorités indiquent qu’il aurait possiblement été aperçu en 2020 dans le sud du comté, en compagnie d’un labrador noir.

Un mystère qui intrigue toujours autant

Cette publication, diffusée plusieurs années après cette possible apparition, a rapidement ravivé l’intérêt autour de l’un des fugitifs français les plus recherchés. Le bureau du shérif demande à toute personne pensant reconnaître l’homme sur les clichés, ou susceptible de détenir des informations à son sujet, de prendre contact avec ses services.

Les autorités locales restent toutefois prudentes dans leur formulation. À ce stade, il ne s’agit pas d’une présence confirmée dans la région, mais d’une piste que les enquêteurs souhaitent explorer plus en détail. L’objectif de cet appel public est donc de recueillir d’éventuels témoignages, éléments matériels ou recoupements susceptibles de faire avancer les recherches.

Le fait qu’un animal soit mentionné dans l’avis, en l’occurrence un labrador noir, pourrait constituer un détail important pour d’éventuels témoins. Dans ce type d’enquête, les autorités s’appuient souvent sur des éléments de contexte précis, apparence physique, habitudes, véhicule, animal de compagnie, afin de raviver la mémoire de personnes ayant pu croiser un individu sans mesurer, sur le moment, l’importance de cette rencontre.

La diffusion de plusieurs photos vise également à faciliter une éventuelle identification, même si l’écart entre la date présumée du signalement et aujourd’hui impose de nombreuses précautions. Le temps écoulé, les changements physiques possibles et l’absence, à ce stade, de confirmation officielle compliquent toute certitude. Les enquêteurs privilégient donc un travail de vérification méthodique à partir d’indices concrets.

Dans l’attente d’éléments nouveaux, le bureau du shérif du comté de Brewster invite donc toute personne disposant d’informations, même jugées minimes, à se rapprocher de ses services.