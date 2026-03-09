Face à la multiplication des lois visant à protéger les enfants sur Internet, les technologies de vérification de l’âge connaissent un développement rapide et atteignent un niveau de maturité inédit, selon plusieurs experts du secteur.

Pendant des années, les grandes entreprises technologiques ont résisté aux demandes des associations et des régulateurs qui exigeaient des mesures plus strictes pour empêcher les mineurs d’accéder à certains services en ligne. Elles affirmaient alors que les limites techniques rendaient ces contrôles difficiles à mettre en place sans porter atteinte à la vie privée ou à la sécurité des utilisateurs.

Mais la situation évolue. De plus en plus de gouvernements adoptent des législations exigeant des systèmes fiables pour vérifier l’âge des utilisateurs sur les réseaux sociaux, les plateformes de contenu pour adultes et même certains services d’intelligence artificielle.

Les progrès de l’intelligence artificielle ont notamment permis d’améliorer ces technologies. Les systèmes peuvent désormais analyser des images, des documents d’identité ou des données biométriques afin d’estimer l’âge des utilisateurs, tout en réduisant les coûts de vérification pour les entreprises.

Les plateformes numériques mettent également en place des mécanismes de contrôle à plusieurs niveaux pour détecter les utilisateurs mineurs. Cela peut inclure des systèmes d’identification, des contrôles automatisés et des limitations d’accès à certains contenus.

Ces évolutions interviennent dans un contexte de pression politique croissante. Plusieurs pays, dont l’Australie, la France, le Royaume-Uni et certains États américains, imposent désormais des obligations strictes aux entreprises technologiques pour empêcher les mineurs d’accéder à des contenus jugés dangereux ou inappropriés.

Si ces technologies sont présentées comme une avancée pour la protection des enfants en ligne, elles suscitent aussi des inquiétudes parmi les défenseurs des libertés numériques, qui redoutent des atteintes à la vie privée et une surveillance accrue des utilisateurs.