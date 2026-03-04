La Conférence des doyens de médecine a annoncé mardi qu’entre 10 000 et 10 500 nouveaux internes devraient rejoindre les hôpitaux en novembre prochain, un niveau jamais atteint. Le rebond fait suite à la crise provoquée par la réforme du concours d’internat entrée en vigueur en 2024, qui avait introduit une note éliminatoire à l’écrit et une épreuve orale inédite. Résultat : une partie des étudiants avait stratégiquement choisi de redoubler leur cinquième année, ramenant la promotion à seulement 8 500 internes, contre 9 500 en temps normal.

Cette année, 10 590 candidats (soit 94,2 % de la promotion) ont validé l’épreuve écrite et se présenteront aux épreuves cliniques pratiques, les ECOS, en juin. « Le chiffre se situera probablement entre 10 000 et 10 500 », s’est félicitée Isabelle Laffont, présidente de la Conférence des doyens, soulignant que la montée en charge est désormais structurelle.

La hausse s’inscrit dans un effort de fond engagé depuis la suppression du numerus clausus : entre 2018 et 2025, le nombre d’étudiants entrant en deuxième année de médecine a progressé d’environ 20 %, pour atteindre 12 000 places. « Nos facultés de médecine sont pleines », résume Isabelle Laffont.

Ce regain d’effectifs arrive à point nommé dans un système hospitalier sous tension chronique, où les internes constituent un rouage essentiel, en particulier dans les services d’urgences.