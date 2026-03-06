Face au manque de médecins dans certaines zones rurales, le département du Finistère a mis en circulation un cabinet médical mobile dans les monts d’Arrée. Baptisé « Médicobus », ce dispositif vise à améliorer l’accès aux consultations pour les habitants de territoires particulièrement touchés par la pénurie de professionnels de santé.

Le véhicule, mis en service à la fin de l’année 2025, circule plusieurs jours par semaine entre les communes de Brasparts, Huelgoat et Scrignac. À bord, une équipe composée de trois médecins et d’un infirmier en pratique avancée propose des consultations de médecine générale ainsi que des rendez-vous de gynécologie.

Un dispositif pour des territoires très peu dotés

Dans cette zone du centre Bretagne, la situation médicale est particulièrement tendue. Certaines communes ne comptent que deux médecins pour environ 8 000 habitants, une pression importante pour les praticiens déjà en place et un obstacle pour de nombreux patients.

Financé par le département pour un investissement d’environ 230 000 euros, le Médicobus a déjà permis à plus de 200 personnes de consulter. Les autorités locales espèrent que ce cabinet itinérant, qui complète les dispositifs de téléconsultation et de suivi médical, contribuera à réduire les inégalités d’accès aux soins dans les territoires ruraux.