Les protéines sont essentielles pour la construction musculaire et l’amélioration de la santé générale, mais en consommer suffisamment peut être un défi en raison de la sensation de satiété rapide qu’elles provoquent. Voici les conseils de l’experte en nutrition américaine Morgan Walker pour surmonter cet obstacle, selon le site américain « Business Insider ».

Choisissez des aliments riches en protéines et polyvalents

L’experte Walker recommande de se tourner vers le fromage cottage et le yaourt grec, qui sont des sources complètes de protéines. Une tasse de l’un ou l’autre contient entre 23 et 28 grammes de protéines. Ces aliments peuvent être consommés en encas (comme du yaourt avec des baies ou du fromage sur du pain) ou intégrés dans les repas principaux, tels que les sauces ou les smoothies. Remplacez les aliments traditionnels par des alternatives riches en protéines

Au lieu du riz ou des pâtes classiques, utilisez du quinoa, des lentilles ou des pois chiches, qui apportent des protéines supplémentaires, contribuant ainsi à augmenter l’apport quotidien de protéines dans votre corps sans trop d’effort. Ajoutez du bouillon d’os à vos plats

Le bouillon d’os est une excellente source de protéines, avec entre 9 et 11 grammes par tasse. Il peut être utilisé pour cuire des céréales comme le quinoa ou l’avoine, ce qui renforce leur valeur nutritive et rend les repas plus rassasiants. Le bouillon d’os est un liquide qui contient des os et des tissus conjonctifs fermentés, et il est fabriqué à partir d’os de bétail, de poulet, voire de poisson. Divisez vos repas en encas fréquents

Au lieu de trois gros repas, il est recommandé de répartir les protéines sur des petits repas tout au long de la journée pour stimuler la synthèse des protéines musculaires. Parmi les options appropriées, citons le yaourt grec, le fromage cottage, les œufs durs ou les amandes. Répartissez la poudre de protéines tout au long de la journée

Si les boissons protéinées lourdes provoquent une sensation de ventre plein, vous pouvez ajouter une demi-cuillère de poudre de protéines à vos smoothies ou flocons d’avoine le matin, et l’autre moitié après l’entraînement. Cela facilite l’absorption des protéines sans surcharger le système digestif.

Pourquoi est-il difficile de consommer de grandes quantités de protéines ?

La science explique que la digestion des protéines nécessite des enzymes spécifiques et stimule la sécrétion d’hormones de satiété. De plus, les exercices intenses réduisent l’appétit en libérant des molécules anti-faim. Par conséquent, il est essentiel de suivre des stratégies intelligentes pour atteindre les objectifs quotidiens (entre 53 et 114 grammes) de protéines sans trop solliciter le corps.

En appliquant ces conseils, vous pouvez transformer ce défi en une habitude quotidienne qui soutient la croissance musculaire et améliore les performances sportives de manière efficace.