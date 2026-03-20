«Tu es la femme la plus drôle et la plus fragile que j’ai jamais rencontrée.» Laurent Ruquier rend hommage à Isabelle Mergault

L’animateur et producteur Laurent Ruquier a partagé sur Instagram un message émouvant en hommage à Isabelle Mergault, saluant à la fois l’artiste et l’amie de longue date.

Dans sa déclaration, Laurent Ruquier évoque leur complicité, leurs désaccords, mais surtout l’attachement indéfectible qui les unissait. Il annonce également un hommage à venir dans l’émission culte Les Grosses Têtes, dont Isabelle Mergault était une figure incontournable, aux côtés notamment de Philippe Bouvard.

Voici le message qu’il a publié :

« Au revoir Isabelle

Si j’écris ce texte, c’est parce que je veux que tu saches encore combien nous t’aimons.

Je sais que, comme moi, tu n’aimes pas courir les plateaux tv quand quelqu’un qu’on aime s’en va. Chacun fait comme il veut, comme il le peut.

Nous te rendrons donc hommage aux Grosses Têtes lundi prochain, comme il se doit, parce qu’en dehors de tes succes au théâtre et au cinéma, c’est aussi là que tu es née. Les Grosses Têtes sont à Philippe Bouvard, à moi depuis onze ans mais à toi aussi depuis plus de trente ans et c’est là que nous pourrons le mieux parler de toi.

Nous avons tellement ri ensemble qu’entre mes pleurs, j’entends encore nos rires, j’entends encore ta voix inimitable. Nous avons tellement partagé de choses ensemble aussi bien devant les caméras et les micros qu’en dehors, simplement entre amis. Nous nous sommes aimés, fâchés, re-aimés, re-fâchés et rere-aimés… parce que depuis plus de trois décennies, nous avions compris l’un et l’autre que ce qui nous reliait, allait bien au delà des rires, du maquillage et des applaudissements. Tu es la femme à la fois la plus drôle et la plus fragile que j’ai jamais rencontrée. Quand tu as eu ton César pour ton film Je vous trouve très beau, j’étais si fier et si heureux pour toi. Je te trouve très belle.

Laurent Ruquier»