Obsèques d’Isabelle Mergault : un dernier adieu aura lieu à Paris lundi prochain

Les obsèques d’Isabelle Mergault auront lieu le lundi 30 mars à Paris, lors d’une cérémonie laïque organisée sous la coupole du cimetière du Père-Lachaise. Le recueillement doit débuter à 10h30, dans un cadre solennel ouvert au public, afin de permettre à ses proches, à ses amis et à ses admirateurs de lui rendre un dernier hommage.

Un repos éternel à Montmartre

Après cette cérémonie, Isabelle Mergault doit être inhumée au cimetière de Montmartre, dans le nord de la capitale. Il a également été indiqué que des fleurs pourront être déposées au funérarium de Ménilmontant, offrant ainsi un autre lieu de recueillement à celles et ceux qui souhaitent saluer sa mémoire. Cette organisation traduit la volonté de permettre un hommage à la fois intime et accessible, à l’image de la place qu’occupait l’artiste dans le cœur du public français.

Une disparition qui bouleverse le monde du spectacle

L’annonce de ces obsèques a lieu quelques jours après la disparition de la comédienne, réalisatrice et humoriste, décédée le 20 mars à l’âge de 67 ans. Figure populaire du paysage audiovisuel français, Isabelle Mergault s’était imposée au fil des années par son ton singulier, son franc-parler et son humour, aussi bien sur scène qu’au cinéma, à la télévision et à la radio.

Une carrière marquée par le succès et la liberté de ton

Au-delà de sa carrière d’actrice, elle avait aussi trouvé une place importante derrière la caméra. Son film Je vous trouve très beau avait rencontré un large succès et lui avait valu le César du meilleur premier film, confirmant son talent d’écriture et de mise en scène. Son parcours, entre comédie, théâtre populaire et réalisation, lui avait permis de construire une œuvre immédiatement identifiable, portée par une personnalité vive et attachante.