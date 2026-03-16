Lundi matin, Entrevue continue de suivre les suites de la soirée électorale des élections municipales et les rapports de force qui se dessinent dans plusieurs grandes villes après le premier tour.

Du côté des Les Républicains, le président du parti Bruno Retailleau s’est félicité d’une droite « plus que jamais la première force politique locale », tout en appelant à une ligne claire pour le second tour : « tout sauf LFI », visant La France insoumise. Mais plusieurs batailles s’annoncent serrées. À Lyon, le candidat de la droite et du centre Jean-Michel Aulas est bousculé par le maire sortant. À Marseille, la candidate LR Martine Vassal apparaît en difficulté, tandis qu’à Paris l’écart reste important entre le socialiste Emmanuel Grégoire, crédité d’environ 38,3% des voix, et la candidate de droite Rachida Dati, autour de 26% selon des estimations Elabe pour Le Figaro.