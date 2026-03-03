L’Élysée a annoncé que le président de la République s’adressera aux Français ce mardi soir à 20h, lors d’une allocution consacrée à la situation au Proche et Moyen-Orient. Cette prise de parole intervient au quatrième jour de la guerre déclenchée par l’offensive israélo-américaine contre l’Iran, dans un contexte d’escalade régionale.

Depuis le week-end, le conflit s’étend et se durcit : frappes et explosions sont signalées en Iran, tandis qu’Israël affirme mener des attaques « simultanées » sur Téhéran et Beyrouth. Plusieurs pays du Golfe sont désormais directement concernés par les menaces et attaques de drones et de missiles, poussant notamment les ambassades américaines en Arabie saoudite et au Koweït à fermer temporairement.

Sur le plan économique et sécuritaire, la tension se répercute déjà sur les marchés, avec une flambée du gaz et du pétrole, et une nervosité visible sur les Bourses européennes. En France, le gouvernement assure qu’il n’y a pas de risque d’approvisionnement à court terme en gaz ou en carburants, tout en activant une cellule de suivi à Bercy. L’allocution du chef de l’État doit préciser la position française et les mesures envisagées face à cette crise.