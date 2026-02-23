Le président du groupe Horizons-Renaissance Paul Hatte ne se représente pas au Conseil de Paris

À seulement 32 ans, Paul Hatte qui préside le groupe Horizons-Renaissance au Conseil de Paris tourne une page importante de sa vie politique. Le conseiller de Paris a annoncé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat municipal, mettant fin à six années passées au sein de l’assemblée parisienne. Élu à 26 ans, le jeune responsable explique vouloir rester fidèle à l’engagement qu’il s’était fixé dès son entrée en politique, tout en revendiquant un parcours marqué par le travail de fond et la vigilance dans l’opposition.

Dans un message personnel au ton assumé, publié sur X, l’élu du XVIIe arrondissement évoque la fatigue accumulée au fil du mandat et rappelle que la politique ne saurait devenir, selon lui, un métier. À la tête d’une entreprise et entouré d’une équipe salariée, il insiste sur son attachement à une vie professionnelle et personnelle qu’il souhaite préserver, après des années consacrées à scruter et contester l’action de la majorité parisienne.

Un départ sur fond de recomposition à droite

Cette décision intervient dans un contexte déjà agité à droite et au centre à l’approche des municipales. Paul Hatte avait récemment provoqué des remous en se désolidarisant de Pierre Yves Bournazel, qu’il accusait d’orienter sa campagne trop à gauche, avant de se rapprocher du camp de Rachida Dati et de soutenir cette dernière. De quoi alimenter les tensions dans une opposition parisienne toujours en quête d’unité.

S’il quitte le Conseil de Paris, l’élu assure toutefois qu’il ne se retire pas de la vie publique. Il entend poursuivre son engagement local aux côtés du maire du XVIIe arrondissement Geoffroy Boulard, tout en appelant de ses vœux une alternance future dans la capitale. Un retrait qui ressemble moins à un adieu qu’à une mise en réserve stratégique.