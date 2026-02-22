La députée italienne Naike Gruppioni plaide pour un soutien clair aux femmes iraniennes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la situation des femmes en Iran a été au centre d’une conférence internationale organisée à Paris. Parmi les intervenants figurait Naike Gruppioni, députée italienne de Fratelli d’Italia à la Chambre des députés, invitée en tant que rapporteure à la rencontre intitulée « La leadership des femmes est indispensable pour un Iran libre et une république démocratique ».

Dans son intervention, la parlementaire a centré son propos sur le rôle moteur des femmes iraniennes dans les mouvements de contestation contre le régime en place, soulignant leur exposition permanente à la répression et aux violences en raison de leur engagement pour les libertés fondamentales.

Un message politique à portée internationale

Selon Naike Gruppioni, la mobilisation des femmes constitue aujourd’hui l’expression la plus visible de la demande de démocratie en Iran. Elle a dénoncé un système fondé sur la peur, les arrestations arbitraires et les intimidations, visant celles qui revendiquent la liberté de choix, d’expression et de vie. La députée a également mis en garde contre ce qu’elle considère comme une attitude ambiguë de la communauté internationale, estimant que le silence ou les déclarations de principe équivalent à une forme de renoncement face à celles qui risquent leur vie.

Ses propos font écho aux alertes répétées d’organisations internationales telles qu’Amnesty International, Human Rights Watch et aux rapports des mécanismes des droits humains de Organisation des Nations unies, qui documentent depuis plusieurs années la répression spécifique visant les femmes iraniennes engagées dans la contestation.

Découvrez le discours intégral de Naike Gruppioni :

« À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, notre pensée va aux femmes iraniennes qui mènent la résistance contre un régime qui nie les droits et les libertés fondamentales. Leur leadership est aujourd’hui le visage le plus clair de la revendication de la démocratie en Iran. Être une femme dans ce pays signifie vivre sous la menace : arrestations, violences, intimidations pour avoir demandé ce qui devrait être intangible, à savoir la liberté de choix, de parole et de vie.

Le régime les frappe parce qu’il sait qu’elles sont le moteur du changement. Les femmes iraniennes, cependant, ne plient pas : elles ont transformé la peur en organisation, la répression en mobilisation, la protestation en vision politique.

Les formules de circonstance ne suffisent pas. Il faut de la clarté. Face à celles et ceux qui risquent tout pour la liberté, l’ambiguïté est une reddition. Les femmes iraniennes sont en train d’écrire une page d’histoire et méritent un soutien réel, pas des silences prudents. Leur courage est la preuve qu’aucun pouvoir n’est éternel lorsque les femmes décident de guider l’avenir. »