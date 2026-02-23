Loi de finances 2026 promulguée : le déficit reste supérieur aux objectifs initiaux

La loi de finances pour 2026 a été promulguée le 19 février. Elle entérine notamment une revalorisation du Smic de 1,18 %, portant le salaire net mensuel à 1 443,11 euros, et introduit un congé de naissance supplémentaire pour les parents à partir du 1er janvier. Elle étend également aux entreprises de plus de 250 salariés la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires.

Un déficit qui dépasse les prévisions

Malgré ces mesures, le déficit public atteindra 5 % du PIB en 2026, soit 153 milliards d’euros, au-dessus des 4,7 % initialement envisagés. Le nouveau ministre des comptes publics David Amiel a annoncé vouloir tenir cette trajectoire avec « la plus grande exigence ». Un collectif de 2 000 dirigeants d’entreprise a de son côté renouvelé ses critiques début février, dénonçant le maintien de la CVAE et une pression fiscale jugée incompatible avec une politique industrielle ambitieuse. La croissance française devrait s’établir autour de 0,9 % cette année, selon les projections de la Banque de France.