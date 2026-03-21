ÉCONOMIE Politique économique

Irlande : S&P relève la note souveraine à AA+ et salue une économie solide

21 mars 2026 1 minute de lecture PAR Service Actualités
Irlande : S&P relève la note souveraine à AA+ et salue une économie solide
Irlande : S&P relève la note souveraine à AA+ et salue une économie solide

L’agence S&P Global Ratings a relevé la note de la dette de l’Irlande de AA à AA+, soulignant la solidité de son économie et de ses finances publiques. Il s’agit du deuxième meilleur niveau possible dans son échelle d’évaluation.

Cette décision s’appuie notamment sur une croissance soutenue ces dernières années, proche de 5 % en moyenne. Malgré un contexte international plus incertain, l’agence estime que l’économie irlandaise reste dynamique et résiliente.

Une économie performante mais exposée

S&P met toutefois en garde contre la forte dépendance du pays aux échanges extérieurs et aux multinationales, qui représentent une part importante des recettes fiscales. L’économie irlandaise, très ouverte, reste donc sensible aux chocs internationaux.

L’agence souligne néanmoins que les marges budgétaires, la diversification économique et l’appartenance à la zone euro constituent des atouts pour faire face à un éventuel ralentissement mondial. La perspective associée à cette nouvelle note reste stable.

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