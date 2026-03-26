G7 inédit : la France réunit finances, énergie et banques centrales face aux tensions

La France organise lundi une réunion exceptionnelle du G7 réunissant à la fois les ministres de l’Économie, ceux de l’Énergie et les responsables des banques centrales. Une première depuis la création du groupe, annoncée par le ministre de l’Économie Roland Lescure, dans un contexte de fortes turbulences économiques et énergétiques.

Cette réunion, prévue en visioconférence, vise à analyser une situation marquée par la convergence de plusieurs crises : hausse des prix de l’énergie, tensions inflationnistes et incertitudes économiques liées notamment au conflit au Moyen-Orient.

Une coordination face à une crise multidimensionnelle

L’objectif est de mieux coordonner les réponses des grandes puissances face à ces défis simultanés. Les banques centrales, habituellement absentes de ce format élargi, participeront pour la première fois aux discussions, signe de la gravité de la situation.

Début mars, les ministres des Finances du G7 s’étaient déjà dits prêts à prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir la flambée des prix de l’énergie, y compris en mobilisant les réserves stratégiques de pétrole.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la présidence française du G7 en 2026, avec un sommet prévu en juin à Évian, alors que les tensions géopolitiques continuent de peser sur l’économie mondiale.