Batteries : la France structure sa filière pour peser en Europe

Le gouvernement français accélère sur le front des batteries électriques. Le ministre de l’Industrie Sébastien Martin a annoncé la création de « France Batterie », une association destinée à fédérer l’ensemble des acteurs du secteur et à renforcer leur influence à Bruxelles.

Cette nouvelle structure rassemblera les principales gigafactories françaises, comme ACC, Verkor ou AESC, ainsi que des industriels des matériaux et du recyclage. L’objectif est clair : structurer une filière encore fragile face à la concurrence internationale et défendre ses intérêts dans les négociations européennes.

Un secteur sous pression

Cette initiative intervient alors que la France pousse l’Union européenne à débloquer 1,5 milliard d’euros d’aides pour soutenir le développement des usines de batteries. Plusieurs projets rencontrent en effet des difficultés, à commencer par ACC, dont la montée en puissance s’avère plus lente et coûteuse que prévu.

Le secteur fait face à un double défi : un marché des véhicules électriques moins dynamique qu’anticipé et une concurrence accrue des industriels chinois, largement dominants. À cela s’ajoute une évolution technologique, avec un basculement vers des batteries moins coûteuses que celles produites aujourd’hui en Europe.

En parallèle, Paris cherche à sécuriser ses approvisionnements en matières premières stratégiques et à renforcer ses partenariats industriels, notamment avec la Norvège, dans une logique de souveraineté et de transition énergétique.