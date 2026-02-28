La préfète du Rhône, Fabienne Buccio, a signalé au procureur des publications du compte X « Groupe Antifa Lyon », estimant qu’il pourrait s’agir d’une poursuite d’activité du Groupe Antifasciste Lyon et Environs, dissous par décret en mars 2022. La saisine, effectuée sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale, mentionne notamment la similitude des logos et des éléments visuels utilisés.

Selon la préfecture, certaines publications appellent à participer à des présentations d’un livre paru en 2024 et à soutenir des personnes mises en examen pour l’« homicide volontaire » du militant nationaliste Quentin Deranque. Les autorités évoquent également des messages pouvant relever de l’apologie de crime et d’appels à la violence contre les forces de l’ordre.

Des signalements élargis à d’autres contenus

La représentante de l’État demande à la justice de déterminer s’il existe une reconstitution du groupe dissous « sous une forme identique ou détournée » via le compte @antifa_lyon. Le gouvernement a par ailleurs récemment saisi la justice concernant une possible reconstitution d’un autre groupement antifasciste dissous en 2024.

La préfète a également annoncé un signalement visant un article publié sur le site Rebellyon.info, comportant selon elle des propos haineux et des appels à la violence en lien avec l’affaire Deranque. Le parquet a ouvert plusieurs enquêtes distinctes, notamment après des signalements relatifs à des gestes et propos racistes et homophobes lors d’une marche organisée en hommage au militant.