SOCIÉTÉ Police-Justice

La honte ! Jacques Moretti : malade pour la justice, en forme pour son chantier

13 avril 2026 2 minutes de lecture PAR Jérôme Goulon
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La honte ! Jacques Moretti : malade pour la justice, en forme pour son chantier

Jacques Moretti, propriétaire du bar Le Constellation à Crans-Montana, a été surpris mardi dernier par des journalistes italiens sur le toit d’un autre de ses établissements, Le Vieux Chalet, à Lens, occupé à des travaux de rénovation.

Jusque-là, l’image pourrait sembler banale. Sauf qu’elle a été captée le jour même où l’homme aurait dû être auditionné par la justice dans le cadre de l’enquête sur le drame du Nouvel An.

Or cette audition n’a pas eu lieu. Jacques Moretti en avait été dispensé pour raisons médicales. Son passage devant les enquêteurs a depuis été reporté à une date inconnue.

Le pire signal au pire moment

Dans une affaire aussi sensible, cette scène tombe au plus mauvais moment. Alors que l’enquête autour du drame du Nouvel An continue de susciter l’attente de réponses, voir Jacques Moretti occupé à des travaux de rénovation le jour même de son audition manquée risque d’être perçu comme un signal désastreux.

Pour les proches du dossier comme pour l’opinion publique, l’image peut difficilement passer inaperçue. Elle nourrit le sentiment d’un décalage entre le motif avancé pour justifier l’absence et la réalité montrée à l’écran.

Au-delà même de la procédure, c’est aussi la crédibilité de Jacques Moretti qui se retrouve fragilisée.

Une audition reportée, des questions intactes

Pour l’heure, aucune nouvelle date d’audition n’a été annoncée. L’enquête se poursuit donc dans l’attente de ce rendez-vous manqué, désormais repoussé sans échéance précise.

En attendant, une question s’impose : comment expliquer qu’un homme jugé trop fragile pour être entendu par la justice puisse, le même jour, apparaître sur le toit d’un chantier ?

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Jérôme Goulon, rédacteur en chef Entrevue

Jérôme Goulon

Entré à la rédaction d’Entrevue en 1999 en tant que stagiaire avant d'en devenir le rédacteur en chef en 2014, Jérôme Goulon a dirigé le service reportages et réalisé de grosses enquêtes en caméra cachée et d’infiltration. Passionné de médias, d’actualité et de sport ( il était en charge du football le week-end sur le site d'Europe 1 de 1999 à 2001 ), il a publié de nombreuses interviews exclusives. En parallèle, il apparaît régulièrement depuis 2007 à la télévision sur différentes chaînes ( TF1, France 3, M6, C8, NRJ 12, RMC Story ), notamment sur les plateaux de Jean-Marc Morandini et Cyril Hanouna. Il a également été chroniqueur pour Non Stop people (groupe Canal+) et sur Radio J. 

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